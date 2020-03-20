زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكى يدعو لاتفاق حزبي الليلة بشأن حزمة التحفيز ضد كورونا

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حدد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكى السيناتور ميتش ماكونيل ليل اليوم الجمعة موعدا نهائيا للجمهوريين والديمقراطيين للتوصل لاتفاق حزبي بشأن حزمة مساعدات تحفيزية ضخمة.

ووفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية، قال السيناتور الجمهوري للصحفيين إنني "أكلف هذين الفريقين الحزبيين للتوصل لاتفاق بنهاية اليوم، عند منتصف الليل".

وقال ماكونيل إنه يعتزم أن يصوت مجلس الشيوخ يوم الاثنين بشأن حزمة التحفيز التي تقدر قيمتها بتريليون دولار.

وكشف ماكونيل أمس يوم الخميس عن الاقتراح التحفيزي الجمهوري الذي يشمل دفع مبلغ لمرة واحدة قيمته 1200 دولار للأفراد.

وانتقد الديمقراطيون الاقتراح باعتبار أنه يميل لصالح الشركات الكبرى عن العاملين.