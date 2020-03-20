بدون كبد جديد، يبقى أمام زاك برانسون شهر واحد فقط للعيش، بعدما أخبره الأطباء بإلغاء جراحة زراعة الكبد، بسبب مخاوف بشأن الفيروس التاجي كورونا.

ونشرت شبكة "nbc" الأمريكية، قصة الشاب برانسون، الذي يعاني منذ لحظة ولادته في عام 1987، من مرض نادر يتسبب في تكرار إصابته بداء الصفراء، وهو ما يؤدي لتدمير كبده ببطء.

وسعى الأطباء مع برانسون، عندما كان حديث الولادة، لكنهم أخبروا والديه بأن الجراحة يمكنها تأخير تقدم المرض فقط، ولا تعالجه.

وبحلول شهر مايو الماضي ، بعد ثلاثة عقود من الفزع الصحي المتكرر والتعافي غير المحتمل، كان الوقت ينفد، وأخبر الأطباء برانسون، البالغ 33 سنة، بأنه بحاجة إلى كبد جديد غير الذي أتلفته الصفراء.

وبالفعل تجدد الأمل لديه في أواخر شهر فبراير الماضي، عندما حصل على الأخبار الجيدة التي كان يصلي من أجلها، وهي أن عمه، تروي برانسون، 45 سنة، قد اجتاز جميع الاختبارات المطلوبة، وسيجري الأطباء جامعة كولورادو الأمريكية، في دنفر، عملية جراحية لإزالة جزءا من كبده وزراعته في جسد برانسون، لبقائه على قيد الحياة.

قال برانسون، الذي يقطن في مدينة وايتووتر، بولاية كولورادو الأمريكية، إنه بحاجة إلى كبد جديد وفي أقرب وقت: "كان ذلك يعني كل شيء بالنسبة لي بعد أن عانيت مع صحتي طوال حياتي، شعرت أنني أحصل على فرصة أخرى".

ولكن الفيروس التاجي الجديد أخذ في الانتشار على نطاق واسع في الولايات المتحدة، وقلب الحياة الروتينية في جميع أنحاء البلاد، ما عطل إجراء عملية برانسون، بعد أن أجبر الفيروس مدراء المستشفيات على اتخاذ قرارات صعبة حول أفضل السبل لاستخدام الموارد الطبية المحدودة، في الوقت الذي قال فيه خبراء زراعة الأعضاء إن هذه الخيارات قد تكون مدمرة بشكل خاص لعشرات الآلاف من الأمريكيين الذين ينتظرون زراعة أعضاء جديدة.

تسبب التفشي الفيروسي بالفعل في اضطرابات خطيرة، حيث قال أطباء في بعض أنحاء البلاد إن عدم القدرة على اختبار المتبرعين لفيروس كورونا أدى بهم إلى رفض تبرعهم، مما أجبر بعض المرضى المصابين على الانتظار لفترة أطول.

وقد يعني هذا تأخير عمليات زرع الكلى للمرضى الذين يمكنهم إجراء عملية غسيل الكلى، أو إيقاف عمليات زرع القلب لأولئك الذين يعيشون على مضخات القلب الميكانيكية.

من جانبها قالت الدكتورة إميلي بلومبرج ، رئيسة الجمعية الأمريكية لزرع الأعضاء ، التي نشرت إرشادات محدثة يوم الاثنين: "أعتقد أن هذا لا يقارن بأي شيء شهدناه من قبل لقد كنا مهتمين دائمًا بسلامة مجموعة الأعضاء المتبرعين ونولي الكثير من الاهتمام لجعل ذلك أكثر أمانًا هذا مستوى مختلف تماما من القلق".

بدأ برانسون يشعر بالقلق من أن الجراحة قد تكون في خطر عندما سمع تقارير إخبارية عن الحالات المؤكدة من المرض الناجم عن الفيروس التاجي، في دنفر وعبر كولورادو، حتى علم بتوقف العملية بعدها.

وقال برانسون، إن جراحة أخبره أنه بدون عملية زرع، قد يكون لديه حوالي 30 إلى 45 يومًا فقط للعيش، مضيفًا أن المستشفى تعتبر الجراحة اللازمة لإزالة جزء من كبده عملية خطرة، وبالتالي غير ضرورية.

وأكدت الدكتورة إليزابيث بومفريت، رئيسة جراحة الزرع في مستشفى UCHealth، أن المستشفى التابعة للجامعة قد أوقف بعض عمليات الزرع.

وقالت: "بعد دراسة متأنية والتشاور مع غالبية برامج الزرع في جميع أنحاء البلاد ، فإن مستشفى جامعة UCHealth في كولورادو ستعلق برنامج زراعة الكبد والكلى لمدة أسبوعين، تماشيا مع التوصيات ضد الوباء الوطني نحن لا نعتقد أن تعريض المتبرع لخطر زائد في الوقت الحالي هو في مصلحة المتبرع أو المتلقي".

بعد القرار كانت شقيقة برانسون وأفراد أسرته الآخرين غاضبين في البداية، ووصفت ابنة عمه كايلي دروم قرار المستشفى بأنه "حكم بالإعدام، لكن برانسون قال إنه يفهم أن على الأطباء أن يفعلوا ما هو الأفضل للجميع، وليس فقط له.

يأتي ذلك فيما بدأت المستشفيات في جميع أنحاء البلاد في الحد من العمليات الجراحية الاختيارية كزرع الأعضاء، حيث تم إرسال المرضى الذين يعانون من حصوات المرارة إلى المنزل باستخدام مسكنات الألم ، بدلاً من جدولة العمليات الجراحية لإزالة المرارة، حتى أن بعض المستشفيات أجلت عمليات إزالة الأنسجة السرطانية من مرضى السرطان في المراحل المبكرة ، بهدف إبقاء أسرة العناية المركزة المحدودة مفتوحة للطفرة المتوقعة للمصابين بفيروس كورونا.

حالة أخرى أيضا خطيرة سوف تعاني من تعطل عمليات نقل الأعضاء، وهي ميليسا سميث، البالغة 41 سنة، وهي ضمن المرضى أيضا على قائمة الانتظار لعملية زرع رئة وكبد مزدوجة في المركز الطبي في سياتل.

وتقول سميث، التي تعاني من التليف الرئوي وأمراض الكبد، إن الوباء أضاف مستوى آخر من التعقيد وعدم اليقين، فيما يقول كيفن أوكونور ، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة غير ربحية فيدرالية مكلفة بتقييم وشراء الأعضاء المانحة، إن الفيروس لم يؤد حتى الآن إلى انخفاض كبير في عدد عمليات الزراعة التي أجريت في سياتل والمناطق المحيطة بها.