 الفاتيكان يصدر توجيهات إرشادية لاقامة احتفالات عيد الفصح بدون مصلين - بوابة الشروق
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الفاتيكان يصدر توجيهات إرشادية لاقامة احتفالات عيد الفصح بدون مصلين

مدينة الفاتيكان - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 20 مارس 2020 - 9:18 م | آخر تحديث : الجمعة 20 مارس 2020 - 9:46 م

أصدر الفاتيكان توجيهات إرشادية تدعو إلى إقامة احتفالات محدودة لعيد الفصح في البلدان التي تفرض قيودًا على التجمعات العامة بسبب طوارئ فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وتم تأكيد موعد عيد الفصح، 12 أبريل، حسب مرسوم صادر عن الكاردينال روبرت سارة، رئيس قسم تنظيم الطقوس الشعائرية بالفاتيكان.

وجاء في المرسوم أنه في يوم الخميس المقدس، يمكن حذف طقوس غسل القدمين ،حيث أنها "اختيارية بالفعل" ويمكن تأجيل قداس زيت الميرون أو المسحة المقدسة، الذي يقام عادة في صباح ذلك اليوم، إلى تاريخ لاحق.

وفي يوم الجمعة العظيمة، يجب ألا تكون هناك مواكب، وأن يحتفل الأساقفة والكهنة بدون المؤمنين بجميع القداسات، ومن بينها قداس آلام المسيح وقداس عشية عيد الفصح وقداس عيد الفصح.


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