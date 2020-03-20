هايفلاكس للمياه بسنغافورة تتلقى عرضي استحواذ لإنقاذها من عثرتها

اجتذبت أكثر حالات إعادة الهيكلة شهرة في سنغافورة عرضا جديدا من شركة إسبانية، ما يضيف المزيد من الغموض بشأن عملية مطولة تسببت في تعرض الكثير من مستثمري قطاع التجزئة لموقف صعب.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قالت شركة هايفلاكس لمعالجة المياه في تقرير لبورصة السنغافورة المدرج سهمها بها إن شركة "إف سي سي أكواليا" التي أيضا تعمل في مجال معالجة المياه، تخطط لعملية محتملة تتضمنها أو تتضمن أصولها دون الخوض في تفاصيل.

ويجري مستثمرو هايفلاكس بالفعل عملية تقييم لعرضي استحواذ مختلفين وخطة شراء دين واحدة.

ولا يوجد سوى عرض شركة يوتيكو للمرافق الخدمية الإماراتية باستثمار 400 مليون دولار سنغافوري (276 مليون دولار أمريكي) في هايفلاكس، الذي له جدول زمني محدد، مع تحديد موعد جلسة قضائية نهائية في أبريل، وذلك في حال موافقة الدائنين.

وعرض متقدم آخر وهو شركة أكوام وندا غير المعروفة كثيرا والمسجلة في سنغافورة شراء ديون هايفلاكس في ديسمبر.

ومددت عرضها مرتين، وكان أحدث موعد نهائي في 9 مارس.

ولم تجر أكوام وندا تحديثا بعد بشأن الاستجابة التي حصلت عليها لخطتها.

وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة أخرى وهي لونجفيو انترناشيونال هولدنجز اهتمامها بالاستثمار في هايفلاكس بالتعاون مع شريك صيني دون الخوض في تفاصيل.