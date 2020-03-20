شهدت كوريا الجنوبية، انتكاسة كبيرة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، حيث زادت إعداد الإصابات بشكل كبير، خاصة بعد اكتشاف بؤرة جديدة لتفشي المرض في دار لرعاية المسنين في مدينة دايجو، التي تم تأكيد إصابة 74 من نزلاءها هذا الأسبوع.

وأثر كورونا بشكل كبير على الأوضاع في كوريا بعد تفشيه المرعب، ما دفع الدولة لتخصيص 9.4 مليار دولار لمواجهته.

وبحسب صحف كورية محلية، قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إن أعداد الإصابات زادت بمعدل 152 إصابة جديدة، بينهم 97 حالة فقط في مدينة دايجو، ليرتفع العدد إلى 8565 إصابة في مجمل أنحاء البلاد.

* أين تقع مدينة دايجو

تقع مدينة دايجو أو تايغو في الجنوب الشرقي من العاصمة الكورية، سيؤول، وتعتبر رابع أكبر مدينة بعد مدن سيؤول وبوسان وانشيون، وتعد ثالث أكبر منطقة حضرية في كوريا، إذ يبلغ عدد سكانها تقريبا 2.5 مليون نسمة، طبقا لإحصائيات عام 2014. وتبلغ مساحتها 884.10 كم².

وغالبًا ما يشار إلى دايجو ومقاطعة شمال جيونج سانج المتصلة بها باسم "دايجو جيونجبوك"، حيث يبلغ إجمالي عدد السكان هناك أكثر من 5 ملايين نسمة.

* الأهمية التاريخية لدياجو

تتمتع دياجو بأهمية تاريخية كبرى، ففي العصور القديمة، كانت منطقة دايجو جزءًا من مملكة جينهان البدائية، ثم أصبحت بعد ذلك تحت سيطرة مملكة شيلا، التي وحدت شبه الجزيرة الكورية، وكانت المدينة حينها عاصمة مقاطعة جيونج سانج دو، إحدى المقاطعات الثمانية في البلاد.

* محرك اقتصادي خلال الستينيات ومدينة رئيسية

كان دايجو محركًا اقتصاديًا قويا لكوريا، خلال فترة الستينيات والثمانينيات، وكانت معروفًا بشكل خاص بصناعة الإلكترونيات.

وبالإضافة إلى ذلك كانت تنتج تفاحا عالي الجودة، بسبب مناخها الرطب شبه الاستوائية، لذا عرفت في بعض الأحيان باسم "مدينة التفاح"، وأيضا باسم "مدينة النسيج"، ومع إنشاء المنطقة الصناعية الحرة الآن، أصبحت تشتهر بنشاطات الأزياء والصناعات ذات التقنية العالية.

أيضا كانت دايجو المدينة المضيفة لمؤتمر الطاقة العالمي ال 22، وبطولة العالم لألعاب القوى في عام 2011، كما استضافت 4 مباريات في كأس العالم 2002 FIFA.

* أهمية سياحية كبرى ومزار عالمي

كشفت التحقيقات الأثرية في منطقة دايجو الكبرى، عن عدد كبير من المستوطنات والمدافن في فترة ما قبل التاريخ أي بحوالي 1500-300 قبل الميلاد.

حيث تم العثور على بعض الأدلة لوجود مستوطنة قديمة يعود تاريخا لحوالي 850-550 عام قبل الميلاد، وتحتوي على بقايا العديد من منازل في فترة ما قبل التاريخ والحقول الزراعية.

كما تشير النصوص التاريخية القديمة إلى أنه خلال فترة الممالك البروتو الثلاث في كرويا القديمة وهي (ماهان، وجينهان، وبيونهان)، كانت دايجو موقعًا لنظام الحكم في نملة شيلا القديمة، حيث تعرض الآن مقبرة تاريخية كانت في مملكة سيلا من القرن الثامن، في متحف دايجو الوطني.

في أواخر التسعينات، نقب علماء الآثار عن موقع محصن واسع النطاق يتكون من بقايا 39 مبنى مرتفع محاط بنظام خندق وشرفة هائل، يفترض الحفارون أن الموقع المحصن كان معسكرًا أو ثكنات عسكرية دائمة، فيما اكتشف علماء الآثار أيضًا قرية كبيرة يرجع تاريخها إلى القرن السادس إلى السابع الميلادي.

وأعطت كل هذه الآثار مكانة سياحية كبيرة لدايجو، لتصبح واحدة من أهم المدن السياحية الأثرية في كوريا الجنوبية، التي يهرع إليها الزوار لمشاهدتها، مثل المعبد البوذي القديم، والكنيسة الكاثوليكية الأثرية، وجبال بال كونغ سان، العملاق المكون من 3 قمم، تبلغ المتوسطة منها، 1,192 متر فوق مستوى سطح البحر، وحبل بي سول سان، الذي يشتهر الجبل بالمنظر الموسمية الخلابة ومساحات الورد البنفسجية التي تكسوه.

وتأتي ضمن بقية المزارات، بحيرة سوسونج الاصطناعية، وقلعة دالسونج التاريخية، وشارع دونج سونج نو، وهو يمثل وسط مدينة دايجو، بالإضافة لبرج دايجو، وهو أحد معالم دايجو الشامخ وسط المدينة، بارتفاع 202 متر.