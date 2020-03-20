تعرف على أهم الفعاليات الرياضية التي تأثرت مؤخرا بأزمة كورونا

ألقت أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بظلالها على عدد هائل من الفعاليات الرياضية في شتى أنحاء العالم، وفيما يلي قائمة بأبرز الأحداث التي كانت مقررة في الفترة المقبلة لكنها تأثرت بالأزمة:



-الرياضات المائية :



تم تـأجيل بطولة أوروبا التي كان من المقرر إقامتها في العاصمة المجرية بودابست في مايو المقبل، ليتم إعادة جدولتها في أغسطس المقبل.



وتم تأجيل مختلف منافسات التأهل لدورة الألعاب الأولمبية.



- ألعاب القوى:

تأجلت بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات التي كان من المقرر إقامتها في الصين.



وتأجل ماراثون بوسطن وماراثون لندن وكذلك كل منافسات الماراثون ونصف الماراثون البارزة خلال شهري مارس وأبريل.



وألغيت اللقاءات الثلاثة الأولى بالدوري الماسي لألعاب القوى، التي كانت مقررة في قطر (اللقاء الأول) والصين (الثاني والثالث)، في أبريل ومايو.



- البيسبول

ألغيت الاستعدادات لدوري البيسبول الرئيسي كما تأجلت منافسات الموسم التي كان من المقرر أن تنطلق في 26 مارس الجاري.



كذلك تأجلت انطلاقة موسم منافسات البيسبول في اليابان وكوريا الجنوبية.



- كرة السلة

وجرى تعليق منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.



وأعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) تعليق كل المنافسات التابعة له.



- الكريكيت

وتم اتخاذ إجراءات مختلفة في أنحاء العالم: حيث تأجلت –جولة الفريق الإنجليزي في سريلانكا، وألغيت جميع منافسات الكريكيت للمحترفين في أستراليا، وجرى تعليق المنافسات في جنوب أفريقيا، كما تأجل انطلاق الدوري الممتاز للكريكيت في الهند وكذلك دوري السوبر الباكستاني.



- الدراجات

تأجلت انطلاقة سباق إيطاليا الدولي للدراجات (جيرو دي إيطاليا) التي كانت مقررة في العاصمة المجرية بودابست في التاسع من مايو، ولن يجرى الإعلان عن الموعد الجديد لبداية السباق حتى الثالث من أبريل المقبل على أقل تقدير.



- كرة القدم

تأجلت كأس الأمم الأوروبية (2020) لمدة 12 شهرا، لتقام في صيف عام 2021 .

وتأجلت كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2020) حتى عام 2021 .

وتأجلت مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ولم يجر تحديد المواعيد الجديدة لاستئناف المنافسات.

وتوقفت المنافسات في كل من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وعدة دول أوروبية أخرى، حتى أبريل المقبل.



-الجولف



وتأجلت بطولة الأساتذة، أولى البطولات الكبرى في الموسم، والتي كانت مقررة بين التاسع و12 أبريل المقبل، كما تأجلت بطولة "بي.جي.إيه" التي كانت مقررة في سان فرانسيسكو بين 14 و17 مايو، لأجل غير مسمى.

وتأجلت الجولة الأوروبية للجولف حتى منتصف مايو المقبل.



- سباق الخيول

وجرى تأجيل مهرجان "كنتاكي ديربي" للخيول وإلغاء سباق "جراند ناشيونال" الذي كان مقررا بإنجلترا.



- هوكي الجليد

وجرى تعليق منافسات دوري الهوكي الوطني (إن.إتش.إل).

وجرى تأجيل بطولة العالم لهوكي الجليد للسيدات في كندا.



- رياضات المحركات

وتأجل سباق الجائزة الكبرى الأسترالي الذي كان مقررا يوم 15 مارس الجاري في افتتاح بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، كما تأجل السباقين التاليين في البحرين وفيتنام.



وجرى في وقت سابق تأجيل سباق فورمولا-1 الصيني المقرر في أبريل، ومن المأمول حاليا أن يفتتح الموسم بسباق فورمولا-1 الهولندي في الثالث من مايو المقبل.

وجرى تعليق موسم سباقات "ناسكار" حتى التاسع من مايو.

وجرى تعليق سباقات السيارات الكهربائية (فورمولا-إي) حتى مايو المقبل على أقل تقدير.



- اتحاد الرجبي

وجرى تأجيل أربع مباريات في بطولة الأمم الستة.

وجرى تعليق منافسات مسابقة اتحاد الرجبي الدولية للأندية الاحترافية (سوبر رجبي)، كما جرى تعليق كل منافسات اللعبة في إنجلترا حتى 14 أبريل المقبل.



- التزلج



وألغيت نهائيات كأس العالم للتزلج الألبي التي كانت مقررة في مدينة كورتينا دامبيتزو الإيطالية.



- التنس

وتأجلت بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) التي كانت مقررة بين 25 مايو والسابع من يونيو، لتقام بين 20 أسبتمبر والرابع من أكتوبر.



وتأجلت بطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة، وجرى تعليق منافسات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين حتى 27 أبريل ومنافسات الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات حتى الثاني من مايو.

كذلك تقرر تأجيل نهائيات كاس الاتحاد لفرق التنس للسيدات التي كانت مقررة في بودابست وكذلك التصفيات.