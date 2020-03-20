الصحة القطرية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 470 بعد تسجيل إصابة 10 أشخاص

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أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، مساء اليوم الجمعة عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 470 بعد تسجيل إصابة 10 أشخاص.

وأشارت وزارة الصحة العامة القطرية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن إجمالي عدد المتعافين 10 أشخاص.



