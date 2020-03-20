وزير الصحة السوداني: المصاب الثاني بفيروس كورونا حالته جيدة

قال وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، إن المصاب الثاني بفيروس كورونا، وهو أجنبي في الأربعينات من عمره قدم إلى السودان الأسبوع الماضي، ويعمل في منظمة دولية، حالته الصحية جيدة، لافتا إلى اتخاذ التدابير الصحية قبل أسرته، كما تم إبلاغ المنظمة الدولية التي يعمل بها لاتخاذ التدابير تجاه المخالطين له.

وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا، إذ كانت سُجلت قبل أيام الحالة الأولى لرجل خمسيني، توفي جراء اصابته.

وأضاف وزير الصحة السوداني ، في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية في القصر الجمهوري في الخرطوم، أنه تم اتخاذ التدابير الصحية اللازمة في ولاية الخرطوم، معربا عن أمله في أن يستمر المواطنون في اتباع الإرشادات اللازمة لعدم التجمع، كونه أهم تدبير يمنع انتقال المرض، فضلا عن الوقاية الشخصية المعلن عنها.