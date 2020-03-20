وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يفتتحان اليوم 8 مساجد بالمحافظة

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يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وبني سويف محافظ الدكتور محمد هاني غنيم، 8 مساجد، في إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد المساجد وبمناسبة العيد القومي للمحافظة.