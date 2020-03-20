 وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يفتتحان اليوم 8 مساجد بالمحافظة - بوابة الشروق
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وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يفتتحان اليوم 8 مساجد بالمحافظة

محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 20 مارس 2020 - 6:52 ص | آخر تحديث : الجمعة 20 مارس 2020 - 6:52 ص

يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وبني سويف محافظ الدكتور محمد هاني غنيم، 8 مساجد، في إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد المساجد وبمناسبة العيد القومي للمحافظة.


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