تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة في كيوتو إلى موعد لاحق

أعلن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات في فيينا، تأجيل المؤتمر الدولي المزمع عقده 17 أبريل المقبل في كيوتو باليابان حول العدالة الجنائية.

وقال بيان للمنظمة الدولية، اليوم الجمعة - "يؤسفنا أن نعلن أنه بسبب الوضع العالمي المتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد تم تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقرر عقده في كيوتو باليابان في الفترة 20-27 أبريل 2020 إلى تاريخ لاحق غير محدد حتى الآن.

وذكر البيان، أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والبلد المضيف اليابان يجريان مشاورات بشأن مواعيد جديدة محتملة ويعملان بشكل وثيق مع لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ، التي تعمل كهيئة تحضيرية للمؤتمر.