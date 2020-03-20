البنك المركزي الأوروبي يعتزم تزويد نظيره الدنماركي بكميات من اليورو

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أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة اعتزامه تزويد نظيره الدنماركي مجددا بمبالغ من اليورو، باستخدام خط ائتمان بأثر رجعي بين البنكين.

وذكر البنك المركزي الأوروبي في بيان تفعيل خط الائتمان الذى "سيظل قائما طالما هناك حاجة لذلك".

في الوقت نفسه سيتم مضاعفة حجم خط الائتمان من 12 مليار يورو (13 مليار دولار) إلى 24 مليار يورو.

ويمكن للبنوك التجارية الدنماركية الحصول على احتياجاتها من اليورو من خلال خط الائتمان بين البنكين المركزيين.

جاء الاتفاق بين البنكين المركزيين الأوروبي والدنماركي في أعقاب قرار البنك المركزي الدنماركي زيادة سعر الفائدة أمس، وتستهدف هذه الخطوة ،وهي غيرمعتادة في ظروف الأزمة الراهنة، بشكل خاص العملة الدنماركية.

يذكر أن الكورونا الدنماركية مرتبطة جزئيا باليورو، لكنها تواجه في الفترة الأخيرة ضغوطا مستمرة مما دفع البنك المركزي إلى التدخل.

ومن المنتظر أن تساعد زيادة السيولة النقدية باليورو في النظام المالي الدنماركي إلى تحسين وضع الكورونا الدنماركية.