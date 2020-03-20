 البنك المركزي الأوروبي يعتزم تزويد نظيره الدنماركي بكميات من اليورو - بوابة الشروق
الجمعة 20 مارس 2020 6:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

البنك المركزي الأوروبي يعتزم تزويد نظيره الدنماركي بكميات من اليورو

البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي
فرانكفورت - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 20 مارس 2020 - 6:21 م | آخر تحديث : الجمعة 20 مارس 2020 - 6:21 م

أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة اعتزامه تزويد نظيره الدنماركي مجددا بمبالغ من اليورو، باستخدام خط ائتمان بأثر رجعي بين البنكين.

وذكر البنك المركزي الأوروبي في بيان تفعيل خط الائتمان الذى "سيظل قائما طالما هناك حاجة لذلك".

في الوقت نفسه سيتم مضاعفة حجم خط الائتمان من 12 مليار يورو (13 مليار دولار) إلى 24 مليار يورو.

ويمكن للبنوك التجارية الدنماركية الحصول على احتياجاتها من اليورو من خلال خط الائتمان بين البنكين المركزيين.

جاء الاتفاق بين البنكين المركزيين الأوروبي والدنماركي في أعقاب قرار البنك المركزي الدنماركي زيادة سعر الفائدة أمس، وتستهدف هذه الخطوة ،وهي غيرمعتادة في ظروف الأزمة الراهنة، بشكل خاص العملة الدنماركية.

يذكر أن الكورونا الدنماركية مرتبطة جزئيا باليورو، لكنها تواجه في الفترة الأخيرة ضغوطا مستمرة مما دفع البنك المركزي إلى التدخل.

ومن المنتظر أن تساعد زيادة السيولة النقدية باليورو في النظام المالي الدنماركي إلى تحسين وضع الكورونا الدنماركية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك