الصحة السنغالية: تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلن وزير الصحة السنغالي عبد الله ضيوف سار، تسجيل 9 حالات إصابة جديدة في بلاده بفيروس (كورونا) المستجد.

وأضاف الوزير السنغالي- في تصريح بثته الإذاعة السنغالية، اليوم الجمعة - أنه من بين 56 اختبار فحص فيروسي تم تلقيه، عادت 9 اختبارات إيجابية " (4 حالات مستوردة و5حالات اتصال).

وقال إن إجمالي عدد الحالات المؤكدة في السنغال وصل الآن 47 حالة.

وأعلنت وزارة الداخلية السنغالية إغلاق مساجد العاصمة السنغالية دكار حتى إشعار جديد، ضمن الجهود المبذولة؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

وشهدت السنغال انتشارا ملحوظا للفيروس خلال الأيام الماضية.