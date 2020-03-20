رئيس وزراء روسيا: نختبر 6 لقاحات مضادة لكورونا

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن علماء بلاده يختبرون حاليا 6 لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقال ميشوستين، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، خلال جلسة للمجلس التنسيقي الحكومي لمكافحة انتشار فيروس كورونا: "نأمل بأن يتم تأكيد فعاليتها (اللقاحات) قريبا"،بحسب قناة"روسيا اليوم".

وأوضح ميشوستين، "تجري حاليا في روسيا اختبارات لـ6 أدوية من هذا النوع، وعلماؤنا طوروها خلال وقت وجيز جدا، في شهرين فقط، من خلال استخدام الابتكارات المتوفرة وأحدث التكنولوجيا البيولوجية".

وتابع ميشوستين: "نأمل في أن يتم تأكيد أمن وفعالية هذه الابتكارات، وفي أن يكون ممكنا استخدامها للوقاية من التفشي ومكافحته".

واستطرد "يكمن هدفنا الأهم في منع انتشار الفيروس، والسيطرة على الوضع دون توقف وبشكل استباقي. وهذا الأمر لا يتمثل فقط في فرض قيود على الرحلات الجوية أو إجراء الفعاليات الجماعية، بل إنه يشمل كذلك انتاج لقاح ضد العدوى الجديدة".

وأعلنت السلطات الروسية، أمس الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 199.

وبحسب موقع كورونا ميتر الذي يرصد تفشي فيروس كورونا، بلغ عدد الإصابات 239الف و804 والوفيات 9903 بسبب الفيروس.