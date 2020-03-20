إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا كانوا على متن سفينة سياحية رست في سيدني

أعلنت السلطات الصحية في أستراليا اليوم الجمعة اصابة راكبين وأحد أفراد طاقم سفينة سياحية رست في سيدني بفيروس كورونا المستجد.

وكانت السفينة روبي برنسيس قد رست في سيدني يوم أمس الخميس بعد رحلة بحرية حول نيوزيلندا على متنها 2700 راكب بالإضافة إلى 1100 هم عدد أفراد طاقمها.

وعندما وصلت السفينة إلى الميناء، قام الأطباء باختبار 13 شخصًا على متنها كانوا قد شعروا بتوعك. وسمح للباقي بالعودة إلى منازلهم وتم ابلاغهم بالحاجة إلى عزل أنفسهم لمدة 14 يومًا، وقالت السلطات الصحية إن نتائج فحوصات ثلاثة أشخاص كانت إيجابية.

وقال وزير الصحة في نيو ساوث ويلز براد هازارد للصحفيين اليوم "اثنتان من النتائج الإيجابية الثلاثة كانتا لراكبين على متن السفينة".

وتم نقل الراكبين مباشرة إلى مستشفى في سيدني، وكان الشخص الثالث قد عاد إلى منزله في تسمانيا لكن تم نقله إلى المستشفى بعد شعوره بالمرض اليوم الجمعة.