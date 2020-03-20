ترودو: إبعاد المهاجرين غير النظاميين من الحدود الأمريكية لمواجهة تفشي كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الجمعة، عن أن المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون إلى كندا سيرا على الأقدام من الولايات المتحدة سيتم إبعادهم عندما يصلون إلى الحدود كجزء من إغلاق الحدود على نطاق أوسع وسط بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال ترودو، في مؤتمره الصحفي اليومي خارج مقر إقامته في أوتاوا، "كندا والولايات المتحدة تعلنان عن ترتيب متبادل أننا سنعيد المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون العبور إلى أي مكان على الحدود الكندية الأمريكية".

وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف أمنية حول فحص الأشخاص عند معابر العبور غير النظامية وقبل ساعات من إغلاق الحدود الكندية الأمريكية لجميع الرحلات الأساسية باستثناء السفر الضروري ودخول القرار حيز التنفيذ في منتصف الليل.

وقال ترودو إن الإجراءات الجديدة "مؤقتة" ولكنها مطلوبة في الوقت الذي يحارب فيه العالم تفشي الفيروس المستجد الذي أصاب 247 ألف شخص في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك 846 شخصا على الأقل في كندا.