إيطاليا تشدد إجراءات الإغلاق التام مع تساقط المزيد من ضحايا كورونا

عززت الحكومة الإيطالية إجراءات الإغلاق التام لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد بالمزيد من القيود على تنقلات الأشخاص.

وأمرت وزارة الصحة إغلاق كل الحدائق والساحات الرياضية وحظر الأنشطة الترفيهية الخارجية. ولا يزال مسموحا بالتمرينات البدنية الفردية ولكن بالقرب من المنزل.

وقالت الوزارة إنه تم أيضا إغلاق الحانات والمطاعم بمحطات القطارات والبنزين، وحظر الانتقال إلى منازل ثانية خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وقال وزير الصحة روبرتو سبيرنزا في بيان إننا "يجب أن نبذل حتى المزيد من أجل الحد من العدوى.. وضمان تحقيق تباعد اجتماعي فعال هو المهم".

ولم تظهر أزمة كورونا في إيطاليا، صاحبة أعلى معدلات وفاة بالمرض في العالم، أي مؤشر على الانحسار اليوم الجمعة، بعدما رفع رقم قياسي لحالات الوفيات في يوم واحد وهو 627 حالة الحصيلة بالبلاد إلى أكثر من 4 آلاف حالة وفاة.

وجاء هذا الوضع القاتم بعد يوم من تجاوز إيطاليا الصين من حيث عدد الوفيات بالفيروس، وبعد شهر واحد من تأكد أول حالة انتقال محلي بالفيروس في إقليم لومباردي بشمال البلاد.

وفي نشرتها اليومية، قالت هيئة الحماية المدنية الإيطالية إن العدد الإجمالي لحالات العدوى ارتفع بحوالي 15 بالمئة إلى 47 ألفا و21 حالة إصابة.

وزادت حالات الشفاء بنسبة 5ر15 بالمئة إلى 5 آلاف و129 حالة، بينما ارتفع عدد المرضى في العناية المركزة، وهو رقم تتم متابعته عن كثب في ظل نقص الأسرة بالمستشفيات، بحوالي 6 بالمئة إلى 2655 حالة.

ولا يزال إقليم لومباردي المحيط بمدينة ميلانو هو الإقليم الأكثر تضررا بتفشي الفيروس، بوجود أكثر من 22 ألف حالة إصابة و2549 حالة وفاة، بينما سجل إقليم لاتسيو الذي يشمل العاصمة روما 1008 حالات إصابة و43 حالة وفاة.

وتعيش إيطاليا حالة من الإغلاق التام منذ 10 مارس، لكن الفيروس يواصل انتشاره، وتقوم السلطات بتقييد الاختلاط الاجتماعي بشكل أكبر.