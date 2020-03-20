«صحة الشرقية» تفض 5 أسواق شعبية بالعاشر من رمضان لمواجهة «كورونا»

ترأس الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، حملة مُكبرة لفض سوق "الجمعة"، وأسواق "المجاورة 39"، وسوق "كير هاوس"، وسوق "الحي 16"، وسوق "إبني بيتك"، وإخلاء جميع السويقات والتأكد من عدم وجود أي تجمعات؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وأشار بيان صادر عن مديرية الشئون الصحية، إلى أن وكيل وزارة الصحة تفقد إخلاء سيارات بيع الأغذية المتنقلة من أماكن الأسواق، وكذلك عدد من المنشآت الغذائية للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، موجهًا بوضع فواصل بين المحال الغذائية ومحال الطيور القريبة من بعضها؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

كما قدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية، توعية وتثقيف صحي لعدد من الأهالي والمواطنين وأصحاب المنشآت الغذائية بشأن مخاطر فيروس "كورونا" المُستجد، والتنبيه عليهم بالمحافظة علي ترك مسافة متر على الأقل بين كل مواطن وآخر أثناء عمليات البيع والشراء التي تتم داخل المنشآت الغذائية.

جرى إعدام 200 كيلو لحوم؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.