ضبط 2393 زجاجة كحول مجهولة المصدر في حملة صحة البحر الأحمر على الصيدليات

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تنفيذًا لتوجيهات معالي الوزير اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتكليف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان،بضبط سوق الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.

وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر ، الدكتور محمود السباعى مدير إدارة الصيادلة والتفتيش الصيدلي بالقيام بحملات مشتركة مع مباحث التموين وتنفيذ الأحكام والأموال عامة، بحملة على الصيدليات وبرفقته الدكتور محمود السباعى مدير إدارة الصيدلة والدكتور أحمد رفعت مدير التفتيش الصيدلى والدكتور اندرو اميل والدكتور حسين حمدى أعضاء التفتيش الصيدلى بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر غلق مكان لعدم وجود ترخيص وتم ضبط 2393 زجاجة كحول مجهولة المصدر بمدينة الغردقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، أن هذه الحملات مستمرة على جميع الصيدليات لضبط أسعار الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة والمتشددة تجاه المخالفين والمحتكرين.