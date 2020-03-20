كبير مفاوضي بريكست يضع نفسه قيد الحجر الصحي بسبب كورونا المستجد

وضع ديفيد فروست كبير مفاوضي بريطانيا حول (بريكست) نفسه في حجر صحي بعدما ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد مسئول بريطاني - في تصريحات نقلتها صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، اليوم /الجمعة/ - أن فروست وضع نفسه في حجر صحي لظهور أعراض الكورونا عليه ولكنه من غير المعروف ما إذا كان أجرى اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى أن نظير فروست الأوروبي ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست، أصيب بفيروس كورونا أمس الخميس، إلا أنه وفروست لم يلتقيا منذ انتهاء الجولة الأولى من المحادثات التجارية التي أجريت في بروكسل 5 مارس الجاري.

وتم تأجيل المحادثات المقررة بين الطرفين هذا الأسبوع بسبب تفشي الفيروس، وناقش مسئولون في الحكومة البريطانية إمكانية إجراء المحادثات باستخدام تقنية التداول بالفيديو.