تطهير وتعقيم المنشآت العامة والمواصلات بكفر الشيخ

قال جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إن جرى أعمال الرش والتطهير والتعقيم لجميع المنشآت العامة أو الخاصة والمواصلات العامة وأماكن التجمعات، ضمن خطة المحافظة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحافظ - في تصريح اليوم الجمعة - أن ذلك يتم بالتنسيق مع مديرية الصحة برئاسة الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة، والتدابير الوقائية والاحترازية المُتخذة لتنفيذ خطة مكافحة متكاملة وفرق عمل لتنفيذ أعمال التطهير في الأماكن الحيوية ومصادر الخطورة التي شملت الأسواق، والمواقف العامة، والمساجد، والكنائس، والأماكن الخدمية كمبني المحافظة، والمحاكم والهيئات القضائية، والجامعة ، والتركيز علي تطهير الأماكن الحدودية والتي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى كمحافظة الغربية والدقهلية والبحيرة ومتابعة الكمائن الحدودية، فى إطار احكام السيطرة على محاور ومنافذ المحافظة.

ووجه محافظ كفر الشيخ باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الوقائية والتفتيشية على حدود ومنافذ المحافظة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بهدف مُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.