طالب مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" في السودان، بتوفير مبلغ 13.5 مليون دولار لدعم جهود الحكومة السودانية لمواجهة وباء "كورونا المستجد"، لافتا إلى أنه تم تأكيد حالة وفاة واحدة في السودان.

وقال مكتب "أوتشا"، في بيان اليوم الجمعة، إنه وفقا لما ذكرته وزارة الصحة الاتحادية السودانية - تم إخراج 270 شخصا كانوا في السابق حجر صحي (بما في ذلك أولئك الذين تم عزلهم في المعابر الحدودية)، بينما ظل 67 شخصا في مراكز العزل.

وأشار إلى أن أغلبية الأشخاص المعزولين هم في ولاية الخرطوم، مع شخص واحد في كل من الولايات التالية: شمال كردفان، غرب كردفان، نهر النيل، البحر الأحمر، شمال دارفور وكسلا.

وأوضح البيان، أنه يتم توزيع بروتوكولات الفرز المحدثة وتعريفات الحالة على العاملين الصحيين في المرافق بجميع أنحاء السودان، مطالبا بإتباع بروتوكولات الفرز المتوفرة لتجنب الإفراط في تشخيص الحالات المشتبه بها، مما يؤدي إلى إرهاق النظام الصحي بشكل مفرط ويسبب الذعر غير الضروري بين السكان.

وكانت حكومة السودان، أعلنت عن فتح المطارات والمعابر الحدودية بشكل مؤقت للسماح للمواطنين السودانيين العالقين في الخارج بالعودة إلى ديارهم، وفٌتح مطار الخرطوم منذ أمس وحتى الغد.