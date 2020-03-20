أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، انطلاق قافلة طبية مجانية، تابعة لطب الزقازيق، وعين شمس، ومعهد القلب، بمستشفى طور سيناء العام، اعتبارًا من غدًا السبت.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن القافلة ستباشر عملها على مدار 6 أيام اعتبارًا من غدًا السبت، وحتى يوم الخميس الموافق 26 مارس الجاري، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون الموقع مع طب الزقازيق وعين شمس ومعهد القلب.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن القافلة تضم 17 تخصصا طبيا مختلفا، وهم: عظام، طب الأطفال، نساء وتوليد، الأمراض المتوطنة والجهاز الهضمي والكبد، طب الأورام، جراحة عامة، المخ والأعصاب، الطب النفسي، جراحة المسالك البولية، الباطنة والكلي، التخدير، الأشعة التشخيصية، الرعاية المركزة، جراحة القلب، أمراض القلب.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن الكشف وإجراء جميع الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المرضى، ستجرى بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية مجانًا، وعلى فترتين الأولى من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، والثانية من الخامسة مساءً وحتى الثامنة مساءً.