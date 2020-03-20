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روسيا: القبض على خلية تجمع تبرعات لداعش

جهاز الأمن الروسي
جهاز الأمن الروسي
موسكو - د ب أ
نشر فى : الجمعة 20 مارس 2020 - 1:40 م | آخر تحديث : الجمعة 20 مارس 2020 - 1:40 م

قالت وكالة الاستخبارات الروسية، اليوم الجمعة، إن جهاز الأمن الاتحادي أوقف أنشطة خلية سرية تابعة لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) جمعت نحو مليوني روبل للمتشددين في ثلاث مناطق روسية، (الدولار يساوي 90ر77).

وتم تنفيذ العملية الخاصة بالتعاون مع خدمة المراقبة المالية الاتحادية في منطقة شبه جزيرة القرم وكومي وضواحي روستوف، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأنشأ المعتقلون شبكة أقليمية لجمع وتحويل الأموال. تحت ستار الصدقة، وتم تحويل نحو مليوني روبل إلى حسابات الإرهابيين وشركائهم.

يشار إلى أن الأمن الاتحادي الروسي اعلن في الشهر الماضي إيقاف عنصر في خلية سرية، حولت لمصلحة تنظيم "داعش" مبلغا يعادل نحو 400 ألف دولار.


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