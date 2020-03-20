إيزي جيت توقف معظم أسطولها بدءا من الأسبوع المقبل

قالت شركة إيزي جيت للطيران منخفض التكلفة اليوم الجمعة إنها ستوقف تشغيل معظم أسطولها بعدما هوى طلب الركاب على السفر في خضم إغلاق الحدود وحظر السفر المتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد.



ووفقا لمتحدث باسم فرع الشركة في ألمانيا، ستلغي شركة الطيران الأوروبية الاقتصادية معظم رحلات أسطولها لفترة غير محددة اعتبارا من يوم 24 مارس.



وسوف يستمر مخطط خدمة رحلات إعادة المواطنين إلى بلادهم، على الرغم من أن الشركة قالت إنها تتوقع أن تنتهي هذه العمليات بشكل كبير بحلول يوم الاثنين المقبل.



ودعت إيزي جيت المسافرين الموجودين حاليا بالخارج بإعادة الحجز على أحد هذه "رحلات الإنقاذ" والتوجه إلى بلادهم قبل يوم الاثنين.



وبعد ذلك، قالت الشركة إن طائرات سوف تستمر في الطيران على عدد صغير من الخطوط الرئيسية ومعظمها من وإلى بريطانيا وداخلها، وهو ما يعادل حوالي 10 بالمئة من خدمتها الطبيعية.



وقالت شركة الطيران إنها ستستمر في إعادة النظر في خطة رحلاتها أسبوعيا لضمان أنها تفي بالمستوى الحالي للطلب.



وخفضت إيزي جيت من مصاريف إعادة الحجز للمسافرين الراغبين في تأجيل السفر إلى موعد لاحق. وسيتم الاتصال بالركاب الذين تم إلغاء رحلاتهم وإبلاغهم بالخيارات المتاحة .