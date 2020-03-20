حملات تبرع في تونس لدعم جهود مكافحة كورونا

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أعلن مجمع البنوك التونسية مساء اليوم الجمعة عن ضخ 12 مليون دينار لدعم جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد ضمن حملة تعبئة مالية وطنية.

وخصص التلفزيون الرسمي طوال اليوم الجمعة الحيز الأكبر لساعات البث لتلقي تبرعات المواطنين والمؤسسات والفنانين في حملة "تليتون".

وتستهدف الحملة جمع تبرعات بشكل منفصل تصل لـ10 ملايين دينار (4ر3 مليون دولار).

وأعلن التلفزيون الرسمي عن تلقي تبرعات بقيمة 5 ملايين دينار حتى الساعة العاشرة ليلا ( بالتوقيت المحلي) الى جانب وعود مالية تناهز 15 مليون دينار.

وقال رئيس الجمعية المهنية للبنوك والبنك الوطني الفلاحي الحبيب قويدر "القطاع المصرفي تعهد بتقديم 12 مليون دينار للمساهمة في تمويل جهود القطاع الصحي".

وتعهد اتحاد البنوك أيضا بتمويل مستلزمات طبية للمساعدة في الحد من مخاطر تفشي الفيروس.

وقال وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي "من أجل توفير مستلزمات الوقاية للعاملين في القطاع الطبي وحده نحتاج لحوالي 70 مليون دينار. لكن نأمل الوصول الى رقم 50 مليون دينار".