العراق: اعتقال 202 شخص لمخالفتهم إجراءات الحظر الوقائي من كورونا

أعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء اليوم الجمعة، عن اعتقال 202 عراقيا لمخالفتهم اجراءات حظر التجوال الذي اتخذته السلطات العراقية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد أن "قواتنا الامنية بتشكيلاتها كافة واصلت الإجراءات الخاصة بفرض حظر التجوال الوقائي داخل بغداد، وتمكنت منذ صباح اليوم من القاء القبض على 202مخالفاً للأوامر الصادرة بشأن الحظر للوقاية من فيروس كورونا المستجد".

وأكد البيان أن قيادة عمليات بغداد مستمرة في إجراءتها وستحاسب المخالفين بشدة ولن تتهاون في تطبيق الأوامر الصادرة من الجهات المختصة، وتدعو الجميع الى مساعدة القوات الأمنية والبقاء في المنازل حتى زوال الخطر وحسب تقديرات الجهات المعنية.