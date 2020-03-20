إيران: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى أكثر من 19 ألفا والوفيات إلى 1433

أعلن على رضا رئيسي مساعد وزير الصحة الإيراني، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الجمعة، 19 ألفا و644 شخصا والمتوفين 1433 والمتعافين 6 آلاف و745 شخصا.

وأضاف رئيسي في تصريحه الصحفي، اليوم الجمعة، أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 1237 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 19 ألفا و644 حالة لغاية الآن، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (أرنا).

وأوضح أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 6 آلاف و745 شخصا لغاية الآن، ولكن للأسف توفي 149 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 1433 شخصا.

وشهدت إيران تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع، واتخذت السلطات في البلاد حزمة من الإجراءات، شملت تعليق الأنشطة الرياضية ومنح 85 ألف سجين إجازة، وإلغاء قائد الثورة الإيرانية على خامنئي خطابه السنوي بمناسبة العام الإيراني.