أمريكا تعانى أزمة نقص أجهزة التنفس الصناعى مع تزايد حالات كورونا

تتجه عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا نحو التصاعد بالولايات المتحدة الأمريكية لتجد الحكومة والمستشفيات الأمريكية نفسها أمام حقيقة مرة هو أن ليس لديها عدد كافى من أجهزة التنفس الصناعى لتكفي الكثير من الإصابات الحرجة حال تصاعد انتشار الوباء.

ونقلت صحيفة نيو يورك تايمز عن إدارات عدد من المستشفيات الأمريكية إنه ليس ثم مصدر متاح لتصنيع أو استيراد المزيد من الأجهزة التى تمثل فارقا بين حياة أو موت الحالة المصابة.

ونظرا لأن معظم شركات تصدير تلك الأجهزة أوروبية وبما أن دول أوروبا تواجه تصاعدا بانتشار كورونا فقد أوقفت تلك الشركات تصديرها لتلك الأجهزة أى دولة بما فيها أمريكا.

وأضافت الصحيفة إن أزمة نقص الأجهزة تواجه بقدر من الإستهانة من قبل المسؤولين الحكوميين الأمريكيين وعلي رأسهم الرئيس دونالد ترامب الذي قال لحكام الولايات الأمريكية "فلتجدوا تلك الأجهزة بأنفسكم".

ويقول أندريا ويلاند مدير شركة هاملتون ميديكال السويسرية أن لا مجال لتلبية حاجات جميع زبائن الشركة من أجهزة التنفس الصناعى فحتي بعد زيادة عدد موظفى وعمال الشركة لم تستطع الشركة تغطية جميع الطلبات فعندما طلبت إيطاليا 4000 جهاز لم تستطع الشركة سوي توفير 400 منها.

ويذكر أن فايروس كورونا يهاجم رئة المريض وحينها تكون الحاجة لجهاز التنفس الصناعى الذى يبقي المريض قادرا علي التنفس أطول وقت ممكن.

وتملك المستشفيات الأمريكية 160 ألف جهاز تنفس ولديها فى الإحطياطى الطبى الإستراتيجى نحو 13 ألف جهاز وهى كلها أعداد غير كافية لإستيعاب تزايد الحالات المتوقع وفقا لتوماس فريلان مدير مركز السيطرة علي الأوبئة السابق بأمريكا علاوة علي أن ثمن الجهاز الواحد يكلف 50 ألف دولار.

وتستورد أمريكا نصف إحتياجاتها من أجهزة التنفس من شركات أجنبية أبرزها شركتى دروجار وجيدانج وفقا لمنظمة إيكرى لتقييم التكنولوجيا الطبية وبالمقابل توجد أقل من 10 شركات أمريكية تنتج تلك الأجهزة أبرزها جينرال إلكتريك وميدترونيك وهى لا تستطيع توفير الكثير من الأجهزة بالوقت الحالى نظرا لأن بناء الجهاز معقد ويحتاج لمئات القطع المستوردة من الخارج وذلك غير متاح بسبب تصاعد الأزمة بدول الخارج وفقا لكريس جريج متحدث اتحاد الشركات والمصانع الطبية الأمريكية "أدفوميت".

ويقول إيرل ريفسلاند مدير شركة اتحاد المنتجات الطبية التى تنتج سنويا 1000 جهاز إن رفع معدل الإنتاج لديهم إذا تم طلبه سيستغرق 8 أشهر من الآن مضيفا إن زيادة الإنتاج تتطلب جلب المزيد من العمال للمصانع فى وقت تحذر فيه السلطات من الخروج وجلب العمال سيشكل عبئا ماديا علي الشركة التى ستشترى الأزياء الواقية ومنظفات الأسطح لوقاية عمالها.

وبغياب العدد الكافى من أجهزة التنفس الصناعى يتوقع أن تلجأ المستشفيات الأمريكية لقرارات التخيير بين المصاب الأكثر حاجة للجهاز والمصاب الذى يتم فك الأجهزة عنه ليلقي مصيره.

وتمكنت مستشفي جامعة جونس هوبكين الأمريكية من تحصيل بعض الأجهزة قبل تصاعد انتشار الوباء بينما يقول مدير مكتب الأزمات فيها جيب كيلن إنه تشاور مع مهندسى الجامعة لصنع المزيد من الأجهزة فكانت الإجابة باستحالة القدرة علي ذلك ليقوم فريق الجامعة بإعداد خطته لسيناريو التعامل مع زيادة الحالات عن الأجهزة الموجودة.

وذكرت الصحيفة إن الصين منذ زادت فيها أعداد الإصابات أفرغت الكثير من محتويات سوق أجهزة التنفس العالمى بينما قامت دول مصدرة لتلك الأجهزة كإيطاليا وكوريا الجنوبية بحصر إنتاجها للإستعمال المحلي لشدة حاجته.

ويقول كريس كيبل مدير شركة فينتيج بسياتل الأمريكية إنه رغم تمكن الشركة منذ وقت قريب من تصدير طلبية 150 جهاز لليابان وبالرغم من زيادة الشركة عدد ساعات العمل لتسريع خط الإنتاج وصرف الأموال علي ذلك من نظام لكشف درجات حرارة العمال ونظام تعقيم علي مدار اليوم إلا أن الشركة غير قادرة علي مواكبة أزمة نقص الأجهزة.

وأضاف كريس إن هاتفه لا يتوقف عن الرنين من قبل مديرى المستشفيات وحكام الولايات وحتي بعض الأثرياء المطالبين بأجهزة لهم ويقول كريس إن هذا ليس حال شركته وحدها بل هو حال الجميع.

وتعانى أوروبا من تزايد أعداد الحالات المصابة ولكن حكوماتها وشركاتها تصرفت بأكثر حزم من أمريكا فبألمانيا التى تملك 25 ألف جهاز طالبت من شركة دروجار الألمانية وفير 10 ألف جهاز خلال السنة ورغم تسبب ذلك بإرتفاع بورصة الشركة 50% إلا أن إذدارة الشركة أقرت بصعوبة تلبية المطالب سريعا لبحثها عن أجزاء هامة فى تجميع الجهاز.

وأما إيطاليا ذات الـ30 ألف إصابة و200 وفاة بكورونا فالمستشفيات هناك تبحث إمكانية استخدام أجهزة التنفس الصناعى للحيوانات علي البشر.

وقامت وزارة الدفاع الإيطالية بإرسال 25 مهندسا لمصنع ساير الإيطالى لأجهزة التنفس لرفع إنتاجيته ليقوم المصنع بإنتاج 150 جهاز أسبوعيا.

وفى بريطانيا وبما أن الـ5000 جهاز لديها لن تكفى لتغطية الأزمة طالب رئيس وزرائها بوريس جونسون الاثنين مصانع السيارات بالمساعدة فى إنتاج الأجهزة فتلقت الحكومة منذ ذلك الطلب 200 إتصال من رجل أعمال بريطانى مستعد للمساعدة فى خطوة تذكر بتكاتف الشركات البريطانية أثناء الحرب العالمية الثانية لإنتاج طائرات لإطفاء حرائق القصف.

وبالعودة لأمريكا فقد صرح الرئيس ترامب الأمس الأربعاء أنه يدرس تنفيذ القرار 150 الذى يلزم المصانع العسكرية بالمشاركة فى صناعة المواد أو المستلزمات الحيوية بحالات الطوارئ.

ويقول الدكتور جريج مارتن رئيس مجتمع أطباء الرعاية المركزة الأمريكية إن هناك مشكلة أخري وهى حتي إذا تم توفير الأجهزة فهناك الحاجة لتقنيين متخصصين للعمل عليها والذين يتطلب تدريب أحدهم سنين.