الاتحاد الأوروبي يعتذر عن خطأه بشأن يورو 2020

نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، «يويفا»، ما نشره بشأن تغيير اسم بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، بعد تأجيلها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا.

واعتذر الاتحاد الأوروبي عن ما نشره بطريق الخطأ على حد قوله أن يورو 2020 سيظل بنفس الاسم بالرغم من أن البطولة ستقام 2021.

وكتب الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "مع الاعتذار عن الخطأ السابق، لنكون واضحين، لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن اسم اليورو المقرر إقامته في عام 2021".

وكان اليوفيا قد نشر تغريدة عبر حساب الرسمي، مساء اليوم الجمعة، وأكد خلالها أنه بالرغم من تقرر إقامتها بشكل مبدئي في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021، لن يتغير اسمها وسيظل «يورو 2020».

وكان المفترض أن تقام منافسات بطولة يورو 2020 في شهري يونيو ويوليو المقبلين، قبل أن يقرر الاتحاد الأوروبي تأجيلها لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا في معظم الدول الأوروبية.

يذكر أن جميع المنافسات في الدوريات الكبرى في أوروبا تأجلت في الأيام القليلة الماضية بسبب فيروس كورونا الخطير.