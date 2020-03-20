نشيد ليفربول يحارب فيروس كورونا

بات نشيد نادي ليفربول الإنجليزي، «لن تمشي وحيدا»، رسالة تضامن ضد فيروس كورونا، وذلك بعدما بثته العديد من الإذاعات الأوروبية صباح اليوم الجمعة.

وقامت حوالي 180 إذاعة أوروبية ببث نشيد «لن تمشي وحيدا»، اليوم الجمعة، تأتى على رأسهم الهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وقال الهولندي ساندرو هوجندورن منسق الأغاني وصاحب تلك الفكرة، أن هذا النشيد موجه لكل الجالسين في منزلهم لتجنب كورونا، مطالبا الجميع بالتكاتف لعبور تلك الأزمة

وتفشى فيروس كورونا في أغلب الدوري الأوروبية، وتعلقت على اثره منافسات الدوريات الكبرى بالقارة العجوز، حيث توقف الدوري الإنجليزي الذي يحتل صدارته ليفربول حتى نهاية أبريل المقبل.