حبس موظف بحي العامرية لتسهيله بناء عقار مخالف في الإسكندرية

قررت نيابة ثانٍ العامرية غربي الإسكندرية، اليوم الجمعة، حبس "ا.ع.ع" موظف بحي العامرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتمكين أحد الأشخاص، ببناء عقار مخالف في نطاق الحي، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وطلبت استمرار تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، إخطارًا من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد ورود معلومات سرية؛ بقيام موظف بحي العامرية، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، بإستغلال موقعه الوظيفي، والتواطؤ مع مالك مكتب إستيراد وتصدير، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة ثان العامرية، "له معلومات جنائية"، وتمكينه من بناء عقار "بدون ترخيص" على قطعة أرض ملك إحدى الجمعيات في منطقة كينج مريوط، دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية.

كشفت تحريات المباحث أن المتهم لم يتخذ الإجراءات القانونية ضد مالك مكتب الإستيراد والتصدير، المحبوس حاليًا في سجن برج العرب، لقضاء عقوبة السجن 3 أعوام في قضيتي شيكات بشأن تلك التعديات، الأمر الذي يُعد إضرارًا بالمال العام، والتربح من أعمال الوظيفة، وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر، وتأكد ذلك بسؤال الجهات المعنية.

وعقب تقنين الإجراءات، وضبط الموظف، أقر بالواقعة، فتم تحرير محضر حمل رقم 2411 لسنة 2020، وتباشر النيابة العامة التحقيق.