تأجيل الاجتماع الرابع للجنة التنظيمية العليا لمؤتمر السياحة الصحية كإجراء احترازي لمواجهة كورونا

أعلن اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، في بيان له اليوم الجمعة، تأجيل الاجتماع التمهيدي الرابع للجنة التنظيمية العليا، لمؤتمر بناء علامة الجودة المصرية في السياحة الصحية، والذي كان المقرر عقده يوم 28 من مارس الجاري، الي موعد أخر.

وقال محافظ جنوب سيناء، أن التأجيل جرى للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، من خلال إلغاء جميع الأنشطة والتجمعات حرصًا على صحة الجميع.

يذكر أنه مؤتمر "تطبيقات السياحة الصحية " كان من المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ، يوم 28 مارس الجاري، بحضور كوكبة من الأطباء والمتخصصين من مصر والعالم، وبالتعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارتي الدفاع والصحة، وبمشاركة وزرات السياحة، والهجرة، والطيران المدني، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والتعاون الدولي.

وذلك لوضع أسس ومعايير لبلورة القدرات التنافسية المتميزة، التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة العلاجية، حيث تضم مصر أكثر من 1300 موقع طبيعي للسياحة العلاجية فقط، اضافة إلى ما يمتلكه القطاع الصحي المصري من انشاءات ومرافق وكوادر متميزة في تقديم الخدمات العلاجية، سواء كانت حكومية أو تابعة للقوات المسلحة، أو القطاع الخاص، أو منظمات المجتمع المدني.