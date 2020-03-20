قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه تم العثور على حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا لشخص أجنبي هندي الجنسية يعمل في أحد المصانع في مدينة بورسعيد وتم وضعه في مستشفى الحجر الصحي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن العاملين في المصنع الذي كان يعمل به الشخص الأجنبي المصاب تم وضعهم في الحجر الصحي بالكامل.

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد إلى عدد العاملين في المصنع الذي يقوم بإنتاج الكمياويات والمخالطين للشخص الأجنبي المصاب بفيروس «كورونا» يبلغ 106 عمال.

وكشف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن بورسعيد لم تشهد سوى ظهور حالة واحدة إيجابية لفيروس كورونا فقط، مؤكدا أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية تجاه السفن التي تمر بالمدينة الساحلية.

وأكد محافظ بورسعيد أن 95% من أصحاب المحلات والمقاهي ببورسعيد ملتزمين بقرار الحكومة بالإغلاق في الساعة السابعة مساء.