ترامب يطلب منع الشركات من استغلال مساعدات التحفيز لإعادة شراء أسهمها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يريد أن يحظر مشروع قانون تقديم مساعدات تحفيزية ضخمة ويناقشه الكونجرس، عمليات إعادة شراء الأسهم من جانب الشركات التي تحصل على هذه المساعدة الاتحادية.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج، عن ترامب قوله في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "إنني لا أريد عمليات إعادة شراء أسهم.. "لا أريد إعادة شراء. لا أريدها في المرة الأولى".

وسيوفر مشروع قانون، اقترحه زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أمس الخميس، مليارات الدولارات في شكل قروض للشركات الكبرى ومنح للشركات الصغيرة. وسيحظر تقديم علاوات إضافية وزيادات للمسؤولين التنفيذيين، لكنه لم يحظر بشكل صريح عمليات إعادة شراء الأسهم، وهي وسيلة لإعادة الأموال إلى المساهمين.

وأضاف ترامب: "أريد أن يتم استخدام الأموال من أجل العاملين"، وذلك في خضم تفشي فيروس كورونا المستجد.