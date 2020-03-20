الرئيس الإيراني: نجحنا في بناء اقتصاد لا يعتمد على النفط

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن إيران صنعت ملحمة تاريخية في إدارة اقتصاد البلاد دون الاعتماد على النفط خلال العام الإيراني المنصرم.

وأكد روحاني في كلمته بمناسبة عيد النوروز وبداية العام الإيراني الجديد، أن العام الجديد سيشهد افتتاح مشاريع كبرى، كما سيتحقق الانتعاش الاقتصادي وستتطور علاقاتنا الاقتصادية مع العالم وروابطنا مع دول الجوار.

وتابع روحاني "سنتجاوز مشكلة كورونا بذراعين، الذراع الأول هو الكادر الصحي الذي لا بد أن يبذل قصارى جهوده في هذا المجال ، والذراع الثاني هو القطاع الخاص الذي لا بد أن ينزل إلى الساحة بجانب الحكومة والمؤسسات المختلفة ليكون العام الجديد عام السلامة والعمل والانتعاش الاقتصادي"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأوضح روحاني أن قطاع النفط تعرض العام الماضي إلى أشد أنواع الحظر والضغوط، إذ تصور العدو أن الشعب الإيراني سيستسلم أمام الضغوط القصوى، لكن هذا الشعب صمد وقاوم وصنع ملاحم جديدة.

وتابع قائلا "إن طلبات رخص العمل والإنتاج كانت فوق المتوقع بحيث ساهم المستثمرون والتجار والمواطنون بزيادة الصادرات غير النفطية إلى الحد الذي مكننا من تأمين احتياجات البلاد".

وأضاف "أننا وفي مطلع العام الجديد نمتلك من المخزونات الاستراتيجية ما يفوق كل الأعوام السابقة".

يشار إلى أن الولايات المتحدة طبقت عقب انسحابها من الاتفاق النووي في منتصف عام 2018، عقوبات اقتصادية شملت عدة قطاعات من بينها النفط والبنوك.