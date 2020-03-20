أكاديمية البحث العلمي وتحالف البتروكيماويات ينجحان في انتاج مطهرات ضد كورونا

نجح التحالف القومي للبتروكيماويات بمعهد بحوث البترول تحت إشراف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبالتعاون مع الوحدة التجريبية للهندسة الوراثية بالمركز القومي للبحوث في إنتاج 3 منتجات للتطهير ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، جاري توريدها للجامعات والمراكز البحثية وشركات قطاع البترول.

وقال الدكتور محمد عبد الرؤوف رئيس التحالف ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ، إن التحالف نجح بناء على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي ، في إنتاج مواد معقمة للأماكن العامة والمنشآت والاستخدام الشخصي.

وأضاف أنه تم تشكيل مجموعة عمل تضم نخبة من الأساتذة المتخصصين في الصيدلة والطب والتكنولوجيا الحيوية والكيمياء، لتحضير مطهرات الوقاية والتعقيم بمقر التحالف.

وأشار الى أنه تم انتاج نحو 500 برميل يوميا ، بسعة 200 لتر للبرميل الواحد ، من محلول مطهر للقضاء على الفيروسات والبكتريا " Chemocide plus" طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ، وتم تجربته وتعقيم مبنى أكاديمية البحث العلمي بالكامل.

من جانبه، أكد الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية أن هذه الجهود تأتي في اطار خطة الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وهي مساهمة بسيطة من مجتمع البحث العلمي لانتاج مواد مطهرة طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية لتطهير الأماكن العامة والمنشآت والجامعات من فيروس كورونا، وهو منتج مضاد لفيروسات والبكتريا، بإلاضافة إلى منتجات أخرى من الجل والأسبراي المعقم للاستخدامات الشخصية، موجها الشكر لعلماء معهد بحوث البترول والمركز القومى للبحوث وجميع علماء مصر.