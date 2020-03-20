إيطاليا بصدد تشديد إجراءات الإغلاق لمواجهة تفشي كورونا

تستعد الحكومة الإيطالية لتشديد إجراءات الإغلاق في أنحاء البلاد، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه إيطاليا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مع تسجيلها أكبر عدد وفيات على مستوى العالم، حسبما أفادت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الجمعة.

وأفادت صحيفة "لاستمبا" الإيطالية اليوم، بأن رئيس الوزاء جوزيبي كونتي يدرس تمديد الحظر على جميع الأنشطة غير الضرورية حتى الأول من مايو المقبل.

وذكرت صحف إيطالية أخرى أن الحكومة، تستدعي الجيش للمساعدة في تفعيل القيود على حركة المواطنين، مشيرة إلى أنه بالفعل تم نشر جنود في إقليمي صقلية وكالابريا بجنوب البلاد.

وتجاوزت إيطاليا أمس الخميس الصين من حيث تسجيل أعلى عدد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، مع تفشي الوباء في إسبانيا وفرنسا وذلك في الوقت الذي تكافح فيه الحكومات الأوروبية للتصدي لمكافحة هذا الفيروس.

وأوضح مسؤولو الحماية المدنية في إيطاليا أن عدد الوفيات في البلاد بلغ 405ر3 حالة.

ويطالب المسؤولون الإيطاليون في شمال البلاد كونتي بتوسيع نطاق الإغلاق وفرضه، حتى مع تزايد خطر الضغط على الاقتصاد في المنطقة التي تمثل نصيب الأسد من الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا.

وأشارت صحيفة "ستامبا" إلى أن إقليم لومبارديا، حيث تقع ميلانو، يمكن أن يتخذ إجراءات لفرض مزيد من القيود على بعض من الشركات المسموح لها بالعمل. ومن المحتمل أيضًا حظر الأنشطة الخارجية.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأنه قد لا يمكن إعادة فتح المدارس والجامعات لباقي العام الدراسي الحالي، مع ترقب إعلان انتهاء الفصل الدراسي لهذا العام، والذي كان من المقرر استئنافه في الثالث من أبريل، حيث سيعلن نجاح الطلاب وانتقالهم إلى السنة الدراسية الجديدة كالمعتاد.

وتماثل للشفاء 440ر4 حالة إصابة من إجمالي 035ر41 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن في إيطاليا.