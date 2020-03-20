دشن شباب جمعية صوت كفر الدوار، بالبحيرة، مبادرة جديدة لخدمة كبار السن والمقيمين داخل المنازل من ذوي الهمم وكبار السن لتفادي أزمة "كورونا".

وانطلقت المبادرة على صفحات التواصل الاجتماعي مستعدة لانطلاقها في شوارع وقرى كفر الدوار وذلك بهدف توصيل احتياجات المنزل بالمجان.

واستهدفت المبادرة التى يشارك بها أكثر ٥٠ شابًا وفتاة، المسنين وذوي الهمم ومن لهم أبناء فى الخارج ولا يستطيعون النزول لقضاء حوائجهم ، مستخدمين سياراتهم الخاصة لتنفيذ الحملة.

"فى خدمتكم" هو اسم المبادرة التى أطلقها شباب صوت كفر الدوار.

وقال هيثم عبدالعزيز، منسق المبادرة، لاحظنا تأثير القرارات والمناشدات الأخيرة من قبل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، على كبار السن الذين التزموا منازلهم ولم يستطيعوا الخروج لشراء احتياجاتهم، ومن لهم أبناء في الخارج لا يستطيعون العودة بعد أن أغلقت معظم الدول حدودها على نفسها.

ومن هذا المنطلق قررنا تقديم مبادرة لخدمتهم ، من خلال تخصيص رقم هاتف 01111160003، بالإضافة إلى أرقام طوارئ في حالة الذهاب إلى المستشفيات أو شراء أدوية.

وأضاف: «أعلنا عن المبادرة ونطلب متطوعين للانضمام إلينا لنستطيع أن نصل إلى جميع قرى وشوارع كفرالدوار، ولاقت الفكرة استحسان الكثير من الشباب والفتيات بالمدينة، ونطلب ان ينضم إلينا أعداد كبيرة ممن يملكون السيارات حتى نستطيع أن نصل إلى كل مكان».

وننتظر طلبات كبار السن والمقيمين داخل منازلهم بدون أبناء، ونسعى لتطوير المبادرة لتشمل توصيل الخبز واسطوانات الغاز ومستلزمات المنازل بالكامل.