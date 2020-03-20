مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية: كورونا قد يصيب 200 مليون أمريكي بحلول ديسمبر

ما زال فيروس كورونا يتفشى في الولايات المتحدة الأمريكية، يصيب الآلاف ويحصد أرواح المئات، لتسلك القوة العظمى مسار قد يتجه نحو إيطاليا، التي تفشى فيها الوباء وانتشر بوتيرة مخيفة، إذ بدأ المسؤولون الأمريكيون يدقون ناقوس الخطر، ويحثون المواطنين باتباع تعليمات الحكومة، من أجل الحد من انتشار الفيروس، وتخفيف تأثيره على سكان الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه التنبؤ باستنتاجات نهائية حول مصير أمريكا مع فيروس كورونا، إلا أن بيانات الصحة العامة تُظهر أنها لا تتعامل مع الفيروس كما تعاملت الدول التي نجحت في احتواء انتشاره، كتسهيل الوصول إلى اختبار كورونا على المواطنين، واتباع إجراءات صارمة وتعليمات واضحة تستند إلى العلم، والتعامل بجدية مع الأمر، كفرض الحجر الصحي، وتقييد التواصل الاجتماعي، وتعليق التجمعات.

لذلك توقعت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، أن تترواح عدد الإصابات بالوباء القاتل بين 160 مليون إلى 210 مليون أمريكي بحلول شهر ديسمبر، على أسوأ السيناريوهات.

وأوضحت المراكز أنه بموجب هذه التوقعات، سيحتاج 21 مليون أمريكي إلى العلاج في المستشفيات، في الوقت الذي ستتراوح فيه أعداد الوفيات بين 200 ألف و1.7 مليون أمريكي بحلول نهاية العام.

وتعرض ترامب لانتقادات واسعة بسبب الطريقة التي يتبعها في مواجهة ومكافحة فيروس كورونا، وأدائه المتواضع فيما يتلعق بملف الوباء المتفشي، ومقارنته مع تعامل كوريا الجنوبية وبلدان أخرى مع الفيروس، وفقا لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.

فخارج الصين، استطاعت تايوان وسنغافورة وهونج كونج واليابان تحقيق أكبر قدر من التقدم في التعامل مع الوباء ومنع انتشاره، لكن بالرغم من ذلك يقول الخبراء إن المقارنة بين تجارب أمريكا بتلك الدول، ليست منصفة لعدة أسباب، بما في ذلك حجم السكان، والأنظمة الطبية المختلفة، والمساحة الجغرافية، وصعوبة المحاسبة لأسباب وعادات ثقافية.

ويراقب المسؤولون الأمريكيون ما يحدث في بلدان أخرى، ولا سيما إيطاليا، حيث تتزايد معدلات الإصابات والوفيات في مناطقها الشمالية بنسب كارثية، لدرجة أن الكلية الإيطالية للتخدير والتسكين والإنعاش والرعاية المركزة، وضعت مؤخرًا إرشادات للأطباء حول كيفية إدارة الأزمة بينما يشتد يتفشى المرض، من بينها إعطاء الأولوية لمن تقل أعمارهم عن 80 عامًا، والذين ليس لديهم أي "أمراض مصاحبة"، وسط تواجد عدد كبير جدًا من المرضى، إذ سيحتاج الطاقم الطبي إلى تحديد من يعيش ومن يموت.

وبالرغم من تفشي الفيروس في البلاد، لم تتخذ الولايات المتحدة قرار بحظر تجوال، أو فرض حجر صحي بالمنازل، بل اكتفى الرئيس دونالد ترامب بحث الأمريكيين على تجنب التجمعات، التي تضم أكثر من 10 أشخاص، لكن سان فرانسيسكو، أصبحت، يوم الاثنين، أول مدينة أمريكية تأمر سكانها بالبقاء في منازلهم بسبب تفشي الفيروس.

ويذكر أن عدد الإصابة بفيروس كورونا المستجد « كوفيد-19» حول العالم، وصل إلى أكثر من 200 ألف حالة إصابة، بينما وصلت الوفيات إلى أكثر من 8 آلاف حالة وفاة.

فيما وصلت حالات الإصابة بالفيروس في أمريكا، بحلول اليوم الخميس، إلى أكثر من 9 آلاف حالة، وعدد الوفيات إلى 150 حالة، وفقا لتقرير أجرته جامعة جونز هوبكنز، مستشهدة بحساباتها الخاصة للإحصاءات الفدرالية والمحلية.