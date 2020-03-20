سفارة مصر في الخرطوم تواصل جهودها الدؤوبة لعودة المواطنين المصريين من السودان

صرح السفير ياسر هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، بأن السفارة المصرية فى الخرطوم نجحت فى التنسيق مع السلطات السودانية لإعادة فتح منفذ "قسطل/ أشكيت" الحدودي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيق يومي السبت والأحد ٢١ و٢٢ مارس الجاري لاستكمال عودة المواطنين المصريين والشاحنات من السودان إلى أرض الوطن، وذلك قبل إغلاق المعابر في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها حكومتي البلدين لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار مساعد الوزير إلى دعوة السفارة المصرية في الخرطوم للمواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن للتوجه الى "أشكيت" خلال الفترة المشار اليها وقبل انتهاء المهلة المتفق عليها بين البلدين.

كما أضاف مساعد الوزير أن هذا الجهد يأتي استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع البعثات المصرية بالخارج لتوفير كافة سبل الدعم للجاليات المصرية ومساعدتهم على التغلب على الظروف الاستثنائية التى تمر بها العديد من الدول، فضلا عن إعادة العالقين من المصريين فى الخارج إلى أرض الوطن.