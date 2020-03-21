صربيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيك اليوم الجمعة، عن أول حالة وفاة في ذلك البلد البلقاني بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19).

وقالت برنابيك إن الضحية رجل (59 عامًا) من كيكيندا، وهي بلدة في شمال البلاد وواحدة من بؤر انتشار الفيروس المميت في صربيا، وإنه يعاني من عدة أمراض مزمنة.

وقالت وزارة الصحة في وقت سابق إن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس القاتل بلغت 135 حالة مساء اليوم الجمعة.

وأعلنت صربيا حالة الطوارئ يوم الأحد الماضي، وفي الوقت نفسه فرضت حظرًا واسعًا، وأغلقت الحدود أمام جميع وسائل المواصلات وأمرت بحظر تجوال شامل من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا.