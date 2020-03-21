وزير الخارجية الألماني: حملة إعادة الألمان بالخارج تستمر أسبوعين آخرين

توقع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن تستمر حملة إعادة الألمان العالقين بالخارج بسبب تفشي فيروس كورونا أسبوعين آخرين.

وقال ماس اليوم الجمعة للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (إيه آر دي): "سنتمكن خلال الأيام المقبلة فيما يرجح من إعادة حوالي 10 آلاف شخص في اليوم إلى ألمانيا".

واستدرك ماس أنه مع ذلك ينبغي أن ننطلق من أن هناك ما يصل إلى 200 ألف سائح ألماني في خارج البلاد.

في الوقت ذاته دعا ماس إلى ضرورة الالتزام مبدئيا بالتحذير الساري حتى نهاية نيسان / أبريل المقبل بالنسبة لوقف جميع الرحلات إلى الخارج.

وقال ماس: "إنه أمر في الحقيقة غير مسؤول أن يسافر أحد في الوقت الحالي إلى الخارج لأنه لا بد من التحسب لاحتمال أن لا يتمكن من العودة إلى ألمانيا لفترة طويلة".

وأوضح ماس أن الكثير من الدول قامت في المرحلة الراهنة بإغلاق حدودها وإلغاء الرحلات الجوية بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وكان ماس أعلن بسبب هذا يوم الثلاثاء الماضي عن استعادة الألمان من الدول التي لم يعد فيها رحلات طيران منتظمة.

وتم منذ الاثنين الماضي إعادة حوالي 96 ألف سائح ألماني من خلال التعاون بين الشركات السياحية وشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران.

وسجل 144 ألف مسافر ألماني رغبتهم حتى قبل ظهر اليوم الجمعة في العودة إلى ألمانيا على قائمة أسماء وزارة الخارجية الألمانية عبر شبكة الإنترنت.