أكثر من 60 مليون شخص يعيشون تحت حظر لا يطاق يزداد تشددًا يومًا بعد الآخر؛ المتاجر التي لا تزال مفتوحة تغلق في وقت محدد، والشرطة تطالب العائلات بالتنزه في منازلهم لضمان عدم وجود أي شخص في الخارج دون سبب يستحق.

بالرغم من كل تللك الإجراءات والقرارت التي تفرضها السلطات الإيطالية؛ إلا أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يرتفع بمعدل حوالي 3500 أو أكثر يوميا، فضلا عن تسببه في وفاة 2500، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

ويشهد شمال إيطاليا ارتفاعا كبيرا في حالات الوفاة؛ حيث يتم تكديس الموتى لدفنهم دون أن يشيع أحد جثمانهم فالجنازة ممنوعة منعاً باتا، ويتم علاج مرضى الفيروس في المستشفيات الميدانية ويصطفون في الممرات داخل المستشفيات العامة المكتظة بالحالات، مما يتسبب في إصابة الأطباء والممرضات بالعدوى لنقص الحماية الكافية.

هناك علامات تدل على أن عدد الحالات الجديدة في المنطقة الحمراء بشمال إيطاليا قد يستقر، ولكن الخبراء يقولون إنه من السابق لأوانه اعتبار هذا الرأي موثوقا، ولا توجد أي علامات على التغيير حتى الآن، فهناك أكثر من 2000 شخص في وحدات العناية المركزة بجميع أنحاء إيطاليا وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة.

يتركز معظمها في إقليم لومباردي، حيث انفجرت الأزمة في 23 فبراير، ولكن الكثيرين يخشون أن تكون هناك مناطق أخرى لتفشي الفيروس في الجنوب، فالبنية التحتية أضعف وعدد قليل من الناس هو من يلتزم بإجراءات الإغلاق.

واستشهدت الشرطة بحوالي 200 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، مؤكدة أنها ستشدد الوضع أكثر ابتداء من نهاية هذا الأسبوع، إذا استمر الناس في انتهاك القيود المفروضة.

وقال الدكتور جورجيو بالو، الرئيس السابق للجمعية الأوروبية والإيطالية لعلم الفيروسات وأستاذ علم الفيروسات والميكروبيولوجي بجامعة بادوفا، لـ«سي إن إن» إنه يأمل أن يرى بوادر مطمئنة للتغيير بعد أكثر من أسبوع على الصعيد الوطني ولكن هذا لم يتحقق بعد.

وأضاف: "بالأمس توقعنا أن نشهد تغييرًا بعد 10 أيام من اتخاذ هذا الإجراء الجديد، لكنه لا يزال يرتفع، ولذلك أعتقد أنه لا يمكننا التنبؤ فيما بعد".

وتابع بالو أنه بالنظر إلى عدد الحالات الجديدة نجد أنه لا يزال يرتفع بمرور الوقت، مما يجعل من الصعب جني نتائج ملموسة بعد قرار الغلق، مضيفا: "الفيروس ليس له حدود حتى داخل إيطاليا"، ولكنه يعتقد أنه لا يوجد بديل آخر للحظر طالما أن الجميع يتعامل معه في محاولة لضمان السلامة.

ويعتقد بالو أنه كان ينبغي أن يكون الإغلاق أوسع وأكثر صرامة في وقت سابق، بدلاً من التركيز فقط على 11 مجتمعًا لوضعها في البداية في المنطقة الحمراء، ويجب أن تكون أكثر صرامة الآن، مضيفا: كان علينا أن نجري المزيد من الاختبارات التشخيصية في لومباردي حيث كانت النواة الكبيرة لتفشي المرض.

ويقول إن الحكومة كانت كسولة حينما تخلفت عن اتخاذ الكثير من السياسات منذ البداية؛ حيث كان هناك اقتراح لعزل القادمين من الصين ثم أصبح يُنظر إليه على أنه قرارعنصري، بالرغم من أنهم قادمون من بؤرة تفشي الفيروس، وهو ما أدى إلى الوضع المدمر حاليا.

أما عن المنظومة الصحية بإيطاليا فهي في طريقها إلى الانهيار؛ إذ عالج الدكتور اليساندرو جريمالدي، مدير الأمراض المعدية في مستشفى سالفاتور في لاكويلا، طبيبة تبلغ من العمر 26 عامًا من بيرغامو؛ وبعد تعافيها قالت لـ«سي إن إن»، في لومباردي: "انهار نظام الرعاية الصحية الإيطالي، فالأطباء كانوا يفرزون المرضى لتحديد أيهم يعالج أولا، حيث يختارون الشباب، لمحاولة إنقاذ من لديه احتمال أكبر للعيش، فضلا عن عدم وجود ما يكفي من المعدات".

وأكد جريمالدي أنه حتى بدون المزيد من الموارد سيواصل الأطباء النضال فهناك فريق عمل يخوض معركة من أجل المريض، وإذا تمكنا من إنهاء الوباء هنا في إيطاليا، يمكننا وقف الوباء في أوروبا والعالم بأكمله".

في السياق نفسه قالت إحدى الممرضات التي رفضت الإفصاح عن هويتها لشبكة «إن بي سي» نيوز الأمريكية، إنها اضطرت إلى التوقف عن العمل بعدما التقطت الفيروس من أحد المرضى، مثل العديد من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية في إيطاليا، مضيفة: "إننا نمرض واحدة تلو الأخرى".

وبالرغم من أن إيطاليا تعد من أكثر الدول كفاءة في أنظمة الرعاية الصحية في العالم، وحتى بعد أن اتخذت البلاد تدابير صارمة لمحاولة احتواء انتشار الفيروس، إلا أن ذلك لم يحد من انتشار المرض؛ وقد دمرت مدينتي ميلان وبرجامو بشكل خاص، إذ أن بيرجامو وحدها لديها ما يقرب من 3800 حالة مؤكدة.

وقال فرانشيسكو لونجو، مدير مركز أبحاث الصحة وإدارة الرعاية الاجتماعية في جامعة بوكوني في ميلانو لـ إن بي سي نيوز: "الأمر يبدو مريحًا لأن الجميع يبقون في الداخل ويقومون بالعمل في المنزل غير شاعرين بأي ضغط ولكن الوضع في المستشفيات أشبه بالحرب".

وقال الدكتور لورنزو دانتيجا، مدير قسم الأطفال في مستشفى بابا جيوفاني في برجامو، إنه يعمل هو وزملائه في منطقة تعد واحدة من أعلى المناطق المليئة بالفيروس، مضيفا أنه في أوائل شهر مارس ومع ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس وتضخم عدد الحالات المؤكدة، احتاجت الحكومة الإيطالية إلى اتخاذ خطوات حاسمة لإبطاء معدل الإصابة بسرعة البرق.

وبالرغم من إغلاق منطقة لومبارديا الإيطالية، وعزل حوالي 16 مليون شخص في الشمال، وتوسيع كونتي نظام الحجر الصحي ليشمل البلد بأكمله، وبين عشية وضحاها غدت الشوارع المزدحمة عادة من المدن مثل ميلانو والبندقية خالية من الناس وكأنها مهجورة، ولكن هذه الإجراءات لم تفلح في حماية الايطاليين من الإصابة بالمرض.

وأضاف دانتيجا إنه في المستشفى التي يعمل بها، ما يقرب من 500 سرير مخصص لعلاج المصابين بالفيروس، المرض الذي يسببه فيروس التاجية، كما تقلصت معظم العمليات الأخرى في المستشفى.

وقال دانتيجا: "في قسم أمراض الجهاز الهضمي والطب الباطني والأقسام الأخرى، يتعين عليهم طرد المرضى والاعتراف فقط بالمصابين بالفيروس، وحتى في جناح أمراض الأعصاب، لدينا ما يقرب من 30 مريضا يأتون كل يوميا، ولكن المكان خال من الأسرة، ما يزيد الموقف سوء هو أن بعض الأسرة تُستخدم لعلاج العاملين أنفسهم".

وأكد دانتيجا "أصيب ما بين 20 :30 % من المتخصصين في الرعاية الصحية، على الرغم من أن غالبية أولئك الذين ثبتت إصابتهم حتى الآن قد ظهرت عليهم أعراض خفيفة، إلا أن الحالات الأكثر خطورة يمكن أن تؤدي إلى فشل في الجهاز التنفسي، وهناك أكثر من 2000 حالة تخضع للرعاية الطبية المكثفة، مما يجهد موارد المستشفيات".

ويوجد 80 سريرا من أصل 100 في وحدة العناية المركزة في مستشفاه يشغلها مرضى فيروس كورونا، ولهذا تحمل الموارد المحدودة الأطباء على اتخاذ قرارات قاسية بشأن المرضى، فيضعون في الاعتبار عمر المريض وحالته، ليضعون الأولية لعلاج الشباب صغير السن.