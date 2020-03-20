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ارتفاع عدد الإصابات بعدوى كورونا إلى أكثر من 15 ألف في ألمانيا ووفاة 44 شخصا

برلين - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 20 مارس 2020 - 1:20 ص | آخر تحديث : الجمعة 20 مارس 2020 - 1:20 ص

ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 15030 شخصا.

جاء ذلك في تقييم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) مساء أمس الخميس، بناء على الأعداد التي أعلنتها الولايات الألمانية كل منها على حدة.

وجاء في صدارة الولايات الألمانية التي بها أكبر عدد من المصابين بالفيروس ولاية شمال الراين ويستفاليا بأكثر من 4970 إصابة بالعدوى، تليها ولاية بافاريا بأكثر من 2280 ثم ولاية بادن فورتمبيرج بأكثر من 2740 شخصا.

وجاء في إحصاء الوكالة أن 44 شخصا توفوا جراء الإصابة بالفيروس حتى الآن، إضافة إلى اثنين آخرين قال معهد روبرت كوخ في برلين أنهما توفيا خلال زيارة إلى مصر.


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