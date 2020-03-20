قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه يتم تعقيم المساجد فور كل صلاة وذلك من قبل العاملين بالمساجد بمساعدة أهل الخير بما يؤكد تلاحم الشعب المصري وقت الأزمات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن غلق المساجد سلطة تقديرية وقرار سياسي وعلمي وديني وصحي وأمني، موضحا أن المساجد مفتوحة اليوم كما أن وزير الأوقاف سيلقى خطبة الجمعة من مسجد التليفزيون من ماسبيرو.



ودعا المواطنين إلى اصطحاب وسائل الوقاية والتعقيم وعدم الإبقاء في المسجد طويلا، وان يأتي إلى الصلاة متأخرا وطالب المصلين بترك فراغات بين الصفوف، مطالبا بأن تكون الصلاة في أماكن شاسعة مثل صحن المساجد والساحات.

