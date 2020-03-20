مهاجم ويست بروميتش يروي تجربته مع كورونا

كشف شارلي أوستن مهاجم فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي لكرة القدم،عن تجربته مع أسبوع تعرض خلاله لأعراض بفيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد، وذلك بعد أن تعرض للإصابة به في وقت سابق من الأسبوع الماضي.



وكان أوستن / 30 عاما/ ، والذي شوهد في أحد الاحتفاليات بمدينة تشلتنهام الأسبوع الماضي، لم يتقابل مع زوجته وأبنائه الثلاثة منذ يوم السبت الماضي، على الرغم من بقائهم معا في نفس المنزل.



وكشف لاعب ويست بروميتش في تصريحات لتليجراف، أن درجة حرارته وصلت إلى 7ر39 مئوية، كما أنه شعر ببعض التعرق رغم مع ارتداءه للملابس الشتوية.



وقال أوستن : "بدا الأمر وكأن أحدهم سكب دلو ماء على رأسي، كنت أغرق".

وكان أوستن في عزلة لمدة أسبوع تقريبًا، وذلك بعد توصية من طبيب الفريق الإنجليزي كيفين كونراد، قبل أن تتحسن حالته الصحية ليبلغه طبيب الفريق بإمكانية التواصل مع أسرته ابتداء من يوم السبت المقبل.