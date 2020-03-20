القضاء العراقي يدعو للقبض على مخالفي حظر التجوال لمواجهة كورونا

دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الجمعة إلى القاء القبض على مخالفي إجراءات حظر التجوال لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى إن المجلس "يدعو الجهات الأمنية بكافة عناوينها الى ضرورة تنفيذ إعمام مجلس القضاء الاعلى الذي نص على اتخاذ الاجراءات القانونية، بحق كل من يخالف تعليمات خلية الأزمة بالقبض على كل من يخالف حظر التجوال، ويستهين بخطر انتشار فيروس كورونا، وكل من يشجع الاخرين على الاستهانة بهذا الخطر".

وأضاف أن "مجلس القضاء الأعلى وجه قضاة التحقيق الخفر بتوقيف المخالفين للقانون، وإحالتهم للمحكمة المختصة لإجراء محاكمتهم وفق القانون".

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في البلاد إلى 177 حالة، وذلك بعد تسجيل 11 إصابة جديدة، في حين ظل عدد الوفيات 12 حالة وفاة.

والثلاثاء الماضي، بدأت السلطات العراقية تطبيق حظر التجول في بغداد في ظل انتشار كثيف للقوات العراقية في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.