ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 163 إصابة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، في لبنان إلى 163 إصابة، بحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة، بزيادة 14 إصابة عن يوم أمس الخميس.

وقالت الوزارة في تقريرها، اليوم الجمعة، إنه "ابتداء من 21 فبراير وحتى تاريخ 20 مارس 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 163 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة".

وأضاف التقرير أنه "تم تسجيل 14 حالة جديدة عن الأمس".

وتتابع وزارة الصحة العامة، بحسب التقرير "أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس. كما تتابع التقصي الوبائي (مصدر العدوى) لبعض الحالات التي شخصت أخيرًا".

وناشدت الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.

من جهة أخرى، قال وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس لجنة الصحة النيابية عصام عراجي، إن "لبنان لا يزال في المرحلة الثالثة من تفشي كورونا و5 بالمئة من المصابين إصابتهم حرجة".

وأضاف "نتهيأ للمرحلة الرابعة من خطتنا الموضوعة لمكافحة كورونا، آملين ألا نقع بها وقد تم أمس تسجيل حالات معدومة المصدر".

وأكد أن "التزام المجتمع هو ما يحدد إلى أين نتجه في تطور الأمور".

وأعلن عن وجود 1185 جهاز تنفس "وننتظر وصول 110 أجهزة جديدة".

وقال إن "وزارة الدفاع أمنت لوزارة الصحة 20 مليون دولار لمكافحة كورونا".

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت الأحد الماضي، سلسلة من الإجراءات للتصدي لتفشي فيروس كورونا.