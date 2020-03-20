جريفيث: أتابع الحملة العسكرية المستمرة شرق اليمن بقلق

قال مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أمس الخميس، إنه يتابع بقلق الحملة العسكرية المستمرة في محافظتي مأرب والجوف، شرقي البلاد.

وأضاف جريفيث في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نسخة منه، أنه يتابع كذلك الخسائر الفادحة التي يتكبدها المدنيون نتيجة لتلك الحملة، وأثرها السلبي على فرص السلام وآفاقه.

وتابع: "في الوقت الذي يكافح فيه العالم لمحاربة الجائحة التي عمَّت أنحاءه، يجب أن يتحول تركيز طرفي النزاع في اليمن بعيدا عن محاربة بعضهم البعض، وأن يركزا بدلاً من ذلك على ضمان ألا يواجه السكان المدنيون مخاطر أعظم".

ودعا المبعوث الأممي الخاص أطراف الصراع للعمل مع مكتبه لتحقيق الهدف المشترك نحو السلام.

وأكد جريفيث قائلا: "إن الاستمرار في الحرب هو قرار أطراف النزاع، والسلام لا يمكن تحقيقه ولا بلوغه إلا إذا اتخذت الأطراف قرارا مسؤولا بإعطاء الأولوية لمصلحة اليمنيين ووقف القتال".

وتصاعدت حدة المعارك بين قوات الجيش الحكومي، ومسلحي الحوثيين في الآونة الأخيرة، في محافظات الجوف ومأرب والبيضاء ومديرية نهم، البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، في ظل سعي الأمم المتحدة لإقناع الأطراف المتصارعة بالتوصل إلى حل سياسي.

ويشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حربا عنيفة بين الطرفين، خلفت أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث بات نحو 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، فضلا عن تسببها بمقتل وإصابة عشرات الآلاف حسب تقارير أممية.