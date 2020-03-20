أفادت وزارة الصحة المغربية بأن الحالة الوبائية لفيروس كورونا، بلغت اليوم الجمعة 74 حالة.

وتوزعت الحالات الثمانية الجديدة على الشكل التالي: 6 في مكناس، وواحدة في سلا، وأخرى بمدينة القنيطرة.

وبذلك يكون عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد هو 74 حالة في المغرب.

وتم استبعاد 349 حالة بعد أن تأكد خلوها من فيروس كورونا، بفضل التحليلات المخبرية التي خضعت لها.

وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات في المغرب جراء الإصابة بالفيروس إلى 3 حالات.

كما أعلنت تماثل مواطنة مغربية مصابة بفيروس كورونا المستجد للشفاء، وهي حالة التعافي الثانية من الفيروس التي يتم تسجيلها بالمملكة.